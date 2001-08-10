Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2019
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17:45, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка стала победительницей международного турнира по карате

Сахалинка стала победительницей международного турнира по карате

Второй международный турнир по киокусинкай каратэ «Сибирь – Азия» состоялся в Красноярске. В соревновании приняли участие свыше 200 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и Индии. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Островной регион представили два каратиста: южносахалинец Алексей Жуков Алексей и невельчанка Валентина Шкуракова. Девушка выступала в категории «Женщины, абсолютная весовая категория». Она одержала три победы и завоевала первое место.

Алексей выступал в категории «Мужчины до 70 кг». В первом поединке юноша не смог пробиться в следующий круг соревнований.

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