Сахалинский горнолыжник взял бронзу этапа Кубка России

В Абзаково (Башкортостан) начался второго этапа Кубка России по горнолыжному спорту. В первый соревновательный день состоялись мужской и женский слалом-гигант.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, на старт женской гонки вышли 76 спортсменок. Самой быстрой оказалась петербурженка Дарья Шустрова. Она опередила на 0,12 секунды свою землячку Ярославу Попову и на 0,43 секунды камчатскую горнолыжницу Ринату Абдулкаюмову. Лучший результат среди островных горнолыжниц показала Софья Матвеева, занявшая 11-е место.

У мужчин (106 участников) гонку выиграл новосибирец Сергей Майтаков, оказавшийся на 0,10 секунды быстрее красноярца Алексея Овчинникова. Третьим с отставанием от победителя в 0,66 секунды финишировал сахалинец Дмитрий Пышкин. Следом за ним были островитяне Алексей Жилин (четвертое место), Александр Воронов (пятое), Леонид Трясов (шестое), Владислав Осипов (седьмое).

Отметим, что на сегодняшний день сборная Сахалинской области лидирует в командном зачете Кубка России.