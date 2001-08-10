Маленьких южносахалинцев научат кататься на коньках

Заключительный открытый урок по фигурному катанию в уходящем году проведут в спортивной школе "Кристалл". В предстоящее воскресенье, 22 декабря, на ознакомительное занятие приглашают детей в возрасте от 4 до 8 лет и их родителей. Малыши смогут сделать первые шаги на льду, научатся правильно падать и вставать, а родителям расскажут о тренировочном процессе, и проконсультируют по вопросам записи в группы по фигурному катанию. Вход на занятие бесплатный. Начало в 11:00.

- Просим обратить внимание на то, что температура на ледовой арене предполагает теплую одежду, перчатки и головные уборы. Для детей, которые совсем не умеют кататься на коньках, пригодится длинный шарф для использования в качестве поддерживающего приспособления. Выход детей на лед будет осуществляться только в сопровождении родителей, - отметили в "Кристалле".

Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-083-45-57.