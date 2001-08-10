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13:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцы завоевали золото и серебро на турнире по панкратиону
Чемпионат и первенство Дальнего Востока по классическому панкратиону состоялись в Хабаровске. Они собрали сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Сахалинскую область представили два спортсмена: Иван Галаган и Юлиан Красавин. Каждый из них одержал по две победы, сообщили в региональном министерстве спорта.
По итогам боев Юлиан Красавин завоевал первое место, а Иван Галаган - второе. Весной спортсмены отправятся на чемпионат России, где представят Дальневосточный федеральный округ.
Кроме этого, тренеры Николай Мухин и Константин Кузьминский поучаствовали в учебно-методическом семинаре для судей и получили аттестацию по виду спорта – панкратион.
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