Сахалинцы завоевали золото и серебро на турнире по панкратиону

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по классическому панкратиону состоялись в Хабаровске. Они собрали сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Сахалинскую область представили два спортсмена: Иван Галаган и Юлиан Красавин. Каждый из них одержал по две победы, сообщили в региональном министерстве спорта.

По итогам боев Юлиан Красавин завоевал первое место, а Иван Галаган - второе. Весной спортсмены отправятся на чемпионат России, где представят Дальневосточный федеральный округ.

Кроме этого, тренеры Николай Мухин и Константин Кузьминский поучаствовали в учебно-методическом семинаре для судей и получили аттестацию по виду спорта – панкратион.