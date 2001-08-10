Сильнейших фигуристов Дальнего Востока соберет первенство в Южно-Сахалинске

Первенство Сахалинской области по фигурному катанию соберет на льду спортивной школы «Кристалл» в областном центре более сотни участников из Холмска, Хабаровска, Владивостока и Артема. Команда Южно-Сахалинска станет самой многочисленной на соревнованиях – более 90 воспитанников отделения фигурного катания из спортивной школы «Кристалл» будут бороться за лидерство в нескольких возрастных и соревновательных группах.

С 17 по 19 декабря участники от 4 до 17 лет выступят по разрядам от «Новичка» до КМС в короткой и произвольной программах. В зависимости от разрядов фигуристам предстоит выполнить обязательный набор элементов, среди которых прыжки, вращения и дорожки шагов.

Региональная федерация фигурного катания приглашает поддержать фигуристов. Парад открытия соревнований состоится 18 декабря в 15:00.

Расписание соревнований представлено на сайте спортивной школы «Кристалл».