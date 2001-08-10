"Сахалинские Акулы" потерпели поражение от "Красной Армии"
Команда «Сахалинские Акулы» в рамках чемпионата молодёжной хоккейной лиги приняла на домашнем льду московскую «Красную Армию».
Как рассказали в региональном минспорта, на 6-й минуте первого периода «красноармейцы» открыли счёт. Но вскоре Артём Комаров оставил московскую команду в меньшинстве, а «Сахалинские Акулы» смогли реализовать лишнего. Руслан Ахметвалиев с передач Вадима Чеботарёва и Виктора Башлаева сравнял счёт. Под занавес первой двадцатиминутки шайба вновь оказалась в воротах хозяев льда, но после видеопросмотра засчитана не была, так как была заброшена уже после финальной сирены.
Во втором игровом отрезке и гости, и хозяева пытались вырваться вперёд. Кирилл Кузьменко красивейшими сэйвами спасал ворота «Акул», а полевые игроки буквально бросались под шайбы. На перерыв команды отправились с равным счётом на табло – 1:1.
В финальной двадцатиминутке «красноармеец» Никита Солопанов увеличил отрыв своей команды. Хозяева стали действовать активнее, создали несколько опаснейших моментов у ворот соперника, но не смогли реализовать ни одной атаки. Ближе к завершению матча Кирилл Кузьменко покинул калитку, чтобы дать выйти шестому полевому игроку. И буквально за секунду до финала шайба залетела в пустые ворота «Сахалинских Акул». Счёт 1:3 в пользу гостей.
Командам предстоит ещё одна встреча, которая состоится 17 декабря. Начало в 19:00.
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