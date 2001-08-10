Дальневосточный турнир по футболу пройдет в Южно-Сахалинске в третий раз. С 18 по 22 декабря на базе спортивного комплекса «Олимпия парк» соберутся представители Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Долинска и областного центра. Всего в соревнованиях примут участие больше 160 юношей от 10 до 11 лет. пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Каждая команда сыграет 9 матчей за пять игровых дней. Соревноваться в таком плотном турнирном графике - непростая задача. Ребята будут играть в один круг, каждый с каждым. Длительность матча составит 2 тайма по 20 минут. Согласно регламенту, в состав команды входит 6 полевых игроков и вратарь, - рассказывает главный судья соревнований Илья Веднёв.

Завтра, 18 декабря, в 14:00 состоится открытие турнира и первые матчи. Каждый день с 19 по 21 декабря с 10:00 до 15:00 будут проходить турнирные встречи, итоги подведут 22 декабря в 13:30 в СК «Олимпия парк».