Сильнейших бадминтонистов области определили в Южно-Сахалинске

Чемпионат области по бадминтону «Сахалинская зима» прошёл в островном регионе. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из Южно-Сахалинска, а также сёл Дачное и Березняки. Участники областного чемпионата по бадминтону - от 16 лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Чемпионат проходил по круговой системе до двух поражений и состоял из парных игр в отдельных группах – мужской и женской. Каждой из команд предстояло сразиться в шести играх.

- Бадминтон – многофункциональный для организма вид спорта. Здесь нужна хорошая растяжка, реакция. Площадка маленькая, а скорость волана очень высокая, нужно уметь отследить его и предугадать, куда ударит соперник, - рассказал заместитель председателя федерации бадминтона Сахалинской области Юрий Комышев.

По итогам соревнований, первое место среди мужских пар заняли Дмитрий Самойлов и Маниш Кумар, второе – Сергей Долгов и Гийом Ли, третье – Андрей Полякин и Евгений Пак. Среди женщин победительницами стали Ирина Шатунова и Элейн Филип, серебро досталось Анастасии Ким и Кристине И, а бронза – Олесе Щемелевой и Ирине Ковалёвой.

Все победители и призёры чемпионата получили кубки, дипломы и медали.