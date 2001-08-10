Сильнейших бадминтонистов области определили в Южно-Сахалинске
Чемпионат области по бадминтону «Сахалинская зима» прошёл в островном регионе. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из Южно-Сахалинска, а также сёл Дачное и Березняки. Участники областного чемпионата по бадминтону - от 16 лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Чемпионат проходил по круговой системе до двух поражений и состоял из парных игр в отдельных группах – мужской и женской. Каждой из команд предстояло сразиться в шести играх.
- Бадминтон – многофункциональный для организма вид спорта. Здесь нужна хорошая растяжка, реакция. Площадка маленькая, а скорость волана очень высокая, нужно уметь отследить его и предугадать, куда ударит соперник, - рассказал заместитель председателя федерации бадминтона Сахалинской области Юрий Комышев.
По итогам соревнований, первое место среди мужских пар заняли Дмитрий Самойлов и Маниш Кумар, второе – Сергей Долгов и Гийом Ли, третье – Андрей Полякин и Евгений Пак. Среди женщин победительницами стали Ирина Шатунова и Элейн Филип, серебро досталось Анастасии Ким и Кристине И, а бронза – Олесе Щемелевой и Ирине Ковалёвой.
Все победители и призёры чемпионата получили кубки, дипломы и медали.
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