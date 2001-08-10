«Сахалинские Акулы» не смогли одолеть «Красную Армию»

«Сахалинские Акулы» вновь встретились с «Красной Армией». Матч завершился поражением островной команды со счётом 0:3, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Первый период для хозяев льда выдался самым тяжёлым. В самом начале Никита Солопанов открыл счёт в пользу «Красной Армии». А вскоре его коллеги Егор Кузьминов и Тахир Мингачёв оформили ещё по одной шайбе в ворота голкипера «Сахалинских Акул».

Во второй двадцатиминутке игроки островной команды поприбавили в темпе, проводили активные атаки в зоне гостей и даже создали пару опасных моментов, но шайба в ворота соперника не шла. Градус встречи накалялся, что привело к потасовке Даниила Глухарёва («Сахалинские Акулы») и Павла Корешкова («Красная Армия») в её середине. Позже «Акулам» удалось выстоять 2 меньшинства, не дав изменить счёт.

В третьем периоде обе команды бились практически на равных, но цифры на табло оставались прежними. Встреча окончилась со счётом 0:3 в пользу «Красной Армии».

Впереди у «Сахалинских Акул» ещё один соперник - «Атлант». Матчи против команды из г. Мытищи станут финальными в этом году. Игры пройдут 19 и 20 декабря в 19:00 в ЛК «Арена Сити».