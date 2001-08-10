Лучших саватистов определили в Южно-Сахалинске

Чемпионат и первенство Южно-Сахалинска по савату прошли в областном центре. Сразиться за звание сильнейшего на татами вышло около 80 спортсменов старше 8 лет из спортивных клубов «Патриот» и «Азатан», а также представители федерации ушу Сахалинской области, Сахалинской федерации савата, федерации спортивного ушу и Кадетской школы.

Как рассказали в городском департаменте по сделам молодежи, главное отличие французского от простого бокса в том, что здесь можно работать ногами и наносить удары ниже пояса. При этом бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой), что отличает его от европейского кикбоксинга и азиатских муай-тай и силат.

- Французский бокс на Сахалине развивается с 2017 года и наша федерация является единственной на всем Дальнем Востоке, - отметил председатель Сахалинской федерации савата Александр Ермоленко. - Недавно наши воспитанники успешно выступили на кубке России и всероссийском турнире имени Героя России Александра Соломатина по савату и завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали.

По итогам поединков первые места в своих возрастных и весовых категориях завоевали Войтиев Дмитрий, Василюк Артем, Корнеев Олег, Харламов Сергей, Бойченко Ростислав, Найден Тимур, Семушев Семен, Федотов Владислав, Капцов Роман, Соболев Александр, Смородин Алексей, Апатьев Игорь, Калимуллин Тимур, Аронов Вадим, Аронов Дмитрий, Де Владислав, Чхрикян Натела, Конюхов Сергей, Вершинин Максим, Эм Дмитрий, Фролов Никита, Шапорин Алексей, Шамсудинов Шамиль.