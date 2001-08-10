Островные пловцы начали борьбу за путёвку на чемпионат Дальнего Востока

Чемпионат Сахалинской области по плаванию среди мужчин и женщин стартовал в областном центре. Участниками соревнований стали 180 островных спортсменов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Областной чемпионат продлится три дня. В первый день соревнований спортсменов из Холмска, Анивы, Охи и Южно-Сахалинска ожидало плавание 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем, 200 метров брассом, 200 метров баттерфляем, 100 метров комплексное плавание и 1500 метров вольным стилем.

- Областные соревнования проходят по правилам Всероссийской федерации плавания, поэтому наши участники – мужчины 2004 года рождения и старше, а также девушки 2006 года рождения и старше, - рассказал председатель федерации плавания Сахалинской области Владимир Винокуренко.

Победители соревнований попадут в сборную Сахалинской области, а также отправятся на чемпионат Дальнего Востока по плаванию, который пройдёт в феврале 2020 года.