Шоу ратраков пройдет на Сахалине
Сахалинцев и гостей острова приглашают на праздничное открытие горнолыжного сезона на СТК «Горный воздух». Оно состоится в воскресенье, 22 декабря.
Как рассказали в пресс-службу областного правительства, на средней станции комплекса для жителей и гостей Южно-Сахалинска пройдёт развлекательное мероприятие с танцами, музыкой и розыгрышами призов, главным из которых станут сезонный ски-пасс и абонементы в фитнес-клуб «WorldСlass». Помимо этого, для детей будет организована раздача бесплатной сладкой ваты. А вечером на средней площадке горнолыжного комплекса гостей ждёт шоу ратраков.
Начало мероприятия в 12:00. Для всех посетителей «Горного воздуха» с 11:30 до 12:30 подъём по канатной дороге от нижней до средней станции бесплатно.
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