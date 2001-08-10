Шоу ратраков пройдет на Сахалине

Сахалинцев и гостей острова приглашают на праздничное открытие горнолыжного сезона на СТК «Горный воздух». Оно состоится в воскресенье, 22 декабря.

Как рассказали в пресс-службу областного правительства, на средней станции комплекса для жителей и гостей Южно-Сахалинска пройдёт развлекательное мероприятие с танцами, музыкой и розыгрышами призов, главным из которых станут сезонный ски-пасс и абонементы в фитнес-клуб «WorldСlass». Помимо этого, для детей будет организована раздача бесплатной сладкой ваты. А вечером на средней площадке горнолыжного комплекса гостей ждёт шоу ратраков.

Начало мероприятия в 12:00. Для всех посетителей «Горного воздуха» с 11:30 до 12:30 подъём по канатной дороге от нижней до средней станции бесплатно.