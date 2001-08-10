Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2019
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13:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Тхэквондисты из Южно-Сахалинска успешно выступили на соревнованиях в Казани

XII Всероссийский турнир по тхэквондо «Золотая Искра» прошел в Казани. На прошлой неделе около 1500 спортсменов из 50 регионов России принял дворец единоборств «Акбарс».

Как ТИА "Острова" рассказали в городском департаменте по спорту и туризму, Сахалинскую область представили спортсмены отделения тхэквондо СШОР по греко-римской борьбе областного центра под руководством тренера Ким Дениса.

Среди юниоров отличный результат показал Чан Хен Чер выигравший пять поединков и получивший в итоге золотую медаль турнира. В поединках среди кадетов И Роман выиграл четыре встречи, но уступил в полуфинале своему оппоненту и стал бронзовым призером. Несмотря на сильные выступления, совсем немного до призовых мест не хватило Фурсиной Алине, Кравченко Евгению и Федорову Егору.

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