Сахалинские хоккеисты победили в международном турнире «Золотая шайба»

Международный хоккейный турнир «Золотая шайба» имени Тарасова прошёл в Калининграде. Команда из Южно-Сахалинска «Арена Мастер» под чутким руководством тренеров Матея Дубецки и Дмитрия Добрынина стала победителем соревнований.

Как рассказали в областном минспорта, в турнире участвовали молодые спортсмены 10-11 лет. Помимо сахалинцев за победу в соревнованиях сражались девять команд из Калининградской области, Краснодарского и Хабаровского краёв, а также Литвы, Чехии и Германии.

Сахалинские хоккеисты провели шесть матчей, выиграв пять из них. В последнем, за звание победителя «Арена Мастер» сразилась с «Янтарной звездой» из Калининграда, одержав победу со счётом 5:3.

На церемонии награждения игроки ХК «Арена Мастер» получили золотые медали и Кубок победителя Международного турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Матвей Халилов был признан лучшим снайпером турнира.