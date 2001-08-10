Спартакиада на кубок мэра среди трудовых коллективов завершилась в Поронайске
VII Спартакиада на кубок мэра Поронайского городского округа среди предприятий, организаций и учреждений района завершилась в спорткомплексе «Авангард». Заключительным этапом годичного спортивного марафона, в котором принял участие 21 трудовой коллектив, стал баскетбол.
Как рассказали в районной мэрии, всего с февраля по декабрь этого года спортсмены разных возрастов и профессий посоревновались в десяти видах спорта. Команды прошли через множество испытаний: лыжные гонки, настольный теннис, бадминтон, мини-волейбол, шахматы, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба, волейбол.
Баскетбол, традиционно, как один из самых популярных турниров календаря спартакиады, собрал немалое количество участников и болельщиков. В играх, которые начались 10 декабря, приняли участие девять команд. В течение недели на игровом поле спорткомплекса «Авангард» баскетболисты боролись за кубки соревнования и за очки в общий зачет спартакиады. По результатам всех игр, лучшими стали спортсмены команды "Администрация", второе место заняла команда "Экоспас", третье - команда "Спортивная школа".
По предварительным итогам, наибольшее количество очков за всю спартакиаду набрала команда администрации Поронайского городского округа, став обладателем главного приза - кубка мэра городского округа. Серебро спартакиады завоевала команда «Спортивная школа», бронзовые награды получат спортсмены центра «Экоспас».
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