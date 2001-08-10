«Сахалинские Акулы» уступили «Атланту» из Мытищ
Домашний матч «Сахалинских Акул» против мытищинского «Атланта» состоялся в ледовом комплексе «Арена Сити». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства спорта.
Спустя четверть периода Дмитрий Звягинцев открыл счёт матча в пользу подмосковной команды. «Акулы» пытались сравнять, но не вышло. Шайба практически не выходила из их зоны.
Во второй двадцатиминутке хозяева начали доминировать над соперником, проводя активные атаки. Шайба оказалась в воротах «Атланта», но после видеопросмотра судьями было принято решение не засчитывать гол, так как она была забита после свистка. А незадолго до перерыва мытищинскому коллективу удалось ещё увеличить разницу в счёте.
В заключительном периоде матча «Акулы» стали прессинговать гостей ещё сильнее. И одна из атак обернулась успехом для островитян. С передач Даниила Москалёва и Руслана Ахметвалиева Виктор Башлаев размочил счёт. Приободрившись, хозяева пытались перевести матч в овертайм, но шайба никак не шла в ворота Платона Задорожного. За минуту до финальной сирены «Акулы» меняют голкипера Григория Колупаева на шестого полевого игрока, что и сыграло с ними злую шутку. В пустую калитку сахалинский команды залетела 3 шайба. В итоге встреча окончилась со счётом 1:3 в пользу гостей.
Сегодня «Сахалинские Акулы» проведут заключительный домашний матч в уходящем году. Начало в 19:00.
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