«Сахалинские Акулы» уступили «Атланту» из Мытищ

Домашний матч «Сахалинских Акул» против мытищинского «Атланта» состоялся в ледовом комплексе «Арена Сити». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

Спустя четверть периода Дмитрий Звягинцев открыл счёт матча в пользу подмосковной команды. «Акулы» пытались сравнять, но не вышло. Шайба практически не выходила из их зоны.

Во второй двадцатиминутке хозяева начали доминировать над соперником, проводя активные атаки. Шайба оказалась в воротах «Атланта», но после видеопросмотра судьями было принято решение не засчитывать гол, так как она была забита после свистка. А незадолго до перерыва мытищинскому коллективу удалось ещё увеличить разницу в счёте.

В заключительном периоде матча «Акулы» стали прессинговать гостей ещё сильнее. И одна из атак обернулась успехом для островитян. С передач Даниила Москалёва и Руслана Ахметвалиева Виктор Башлаев размочил счёт. Приободрившись, хозяева пытались перевести матч в овертайм, но шайба никак не шла в ворота Платона Задорожного. За минуту до финальной сирены «Акулы» меняют голкипера Григория Колупаева на шестого полевого игрока, что и сыграло с ними злую шутку. В пустую калитку сахалинский команды залетела 3 шайба. В итоге встреча окончилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

Сегодня «Сахалинские Акулы» проведут заключительный домашний матч в уходящем году. Начало в 19:00.