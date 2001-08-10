Большой спортивный праздник прошел на

На Сахалине открыли горнолыжный сезон. Накануне на средней площадке лучшего горнолыжного курорта Дальнего Востока собрались сотни жителей и гостей островного региона. В честь открытия нового сезона здесь состоялся большой спортивный праздник, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В честь него канатная дорога действовала в особом режиме. Все желающие в течение часа могли бесплатно подняться на среднюю и верхнюю площадки комплекса. На горе работали центры развлечений с логическими играми, проходил розыгрыш подарков, главным из которых стал сезонный ски-пасс.

Также на средней площадке установили «Ёлку желаний». В рамках специальной акции на ней развешали записки от юных сахалинцев с нарушением опорно-двигательного аппарата из детского сада № 28. Посетители СТК «Горный воздух» могли выполнить любое из желаний ребят. Все подарки отправят в детский сад и передадут детям.

В день открытия сезона заработала трасса «Запад». Вместе с другими любителями горнолыжного спорта ее опробовал губернатор Валерий Лимаренко.

– Спустился полдесятка раз: погода – чудесная, склоны – хорошие, но, конечно, ждём ещё больше снега. Зарядился на открытии официального сезона на «Горном» мощной энергией и настроением на всю предстоящую рабочую неделю, – рассказал о своих впечатлениях глава региона.

Уже в ближайшие недели, отмечают в сахалинском министерстве спорта, заработают и другие трассы «Горного воздуха».

– В этом году на южном и восточном склонах мы проложили систему искусственного оснежения. Она нужна для комфортного катания даже при малоснежных зимах и способна продлевать горнолыжный сезон, – сообщил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. – Помимо этого, на восточном склоне установлено освещение. Теперь любители спорта смогут кататься здесь по будням до девяти, а по выходным до десяти часов вечера, тогда как раньше склон закрывали с наступлением сумерек.

В завершение спортивного праздника состоялся массовый костюмированный спуск с верхней площадки трассы «Запад». В нём приняли участие несколько десятков горнолыжников и сноубордистов, среди которых были сказочные герои Дед Мороз и Кощей Бессмертный. Вечером всех гостей комплекса ожидает шоу ратраков и праздничный салют.

Отметим, ранее губернатор Валерий Лимаренко назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона. Развитие туристической инфраструктуры способствует повышению комфортности проживания на Сахалине и Курилах. В этом году острова посетили свыше 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. Более 60 тысяч из них отдали предпочтение комплексу «Горный воздух».