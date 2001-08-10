Две медали на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина завоевал сахалинец

III и IV этапы Кубка России по прыжкам с трамплина прошли в Уфе. В составе сборной команды Сахалинской области Александр Баженов завоевал две медали соревнований, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Состязания проходили на трамплине «К-95». По итогам третьего этапа Кубка России Александр занял второе место, заработав 241 очко. Соперник из Нижнего Тагила, оказавшийся на верхней ступени пьедестала, опередил его всего на 2,5 очка.

На следующий день проходил четвёртый этап соревнований. По итогам очередных прыжков на трамплине «К-95» сахалинский спортсмен набрал 260 очков и завоевал золотую медаль.