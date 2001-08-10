Тихоокеанское
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17:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в 2019 году

«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в 2019 году

«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в уходящем году против мытищинского «Атланта». 

По сравнению с первой игрой во вторй «Сахалинские Акулы» выглядели уверенно. Чаще оседали в зоне противника, проводили атаки, но шайба в ворота не шла. «Атланту» тоже не везло. Однако в третьем периоде гости всё же оказались ловчее и смогли открыть счёт. Хозяева льда пытались сравнять цифры на табло, но им, к сожалению, это так не удалось. Встреча окончилась победой гостей со счётом 0:1.

Не смотря на расстроенные чувства болельщиков островной команды, после игры десятки плюшевых медведей, мышей, зайцев и прочих зверушек полетело на лёд с трибун. Это, так называемый, «новогодний мишкопад» - традиционная акция, проводимая на хоккейных матчах различных Лиг под Новый год. Все игрушки, принесённые болельщиками, будут переданы детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщили ТИА «Острова» со ссылкой на региональное министерство спорта. 

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