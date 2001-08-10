«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в 2019 году

«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в уходящем году против мытищинского «Атланта».

По сравнению с первой игрой во вторй «Сахалинские Акулы» выглядели уверенно. Чаще оседали в зоне противника, проводили атаки, но шайба в ворота не шла. «Атланту» тоже не везло. Однако в третьем периоде гости всё же оказались ловчее и смогли открыть счёт. Хозяева льда пытались сравнять цифры на табло, но им, к сожалению, это так не удалось. Встреча окончилась победой гостей со счётом 0:1.