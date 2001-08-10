62,25|69,00|66,22
17:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в 2019 году
«Сахалинские Акулы» провели заключительный домашний матч в уходящем году против мытищинского «Атланта».
По сравнению с первой игрой во вторй «Сахалинские Акулы» выглядели уверенно. Чаще оседали в зоне противника, проводили атаки, но шайба в ворота не шла. «Атланту» тоже не везло. Однако в третьем периоде гости всё же оказались ловчее и смогли открыть счёт. Хозяева льда пытались сравнять цифры на табло, но им, к сожалению, это так не удалось. Встреча окончилась победой гостей со счётом 0:1.
Не смотря на расстроенные чувства болельщиков островной команды, после игры десятки плюшевых медведей, мышей, зайцев и прочих зверушек полетело на лёд с трибун. Это, так называемый, «новогодний мишкопад» - традиционная акция, проводимая на хоккейных матчах различных Лиг под Новый год. Все игрушки, принесённые болельщиками, будут переданы детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщили ТИА «Острова» со ссылкой на региональное министерство спорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 16:30 17 Декабря В Сахалинской области будут выявлять онкологию новыми методами
18:00 17 Декабря Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»
- 11:40 17 Декабря Маленьких южносахалинцев научат кататься на коньках
13:00 17 Декабря Сахалинцы завоевали золото и серебро на турнире по панкратиону
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
Выбор редакции
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 16:30 17 Декабря В Сахалинской области будут выявлять онкологию новыми методами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?