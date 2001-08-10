Тихоокеанское
информационное агентство
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10:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские лыжники завоевали две медали «Кубка Сибири»

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Сибири» прошли в Новосибирске. В борьбе за призовые места участвовали 180 спортсменов из 14 регионов страны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

По итогам соревнований в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 километров золотую медаль завоевала сахалинская лыжница Марина Черноусова. Среди мужчин, бежавших 10 километров классикой, третьим стал Владимир Каркин. Сахалинец уступил сопернику из Хабаровска, занявшему второе место, менее секунды.

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