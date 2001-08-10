Лучших кикбоксеров определили на Сахалине

Чемпионат и первенство города Южно-Сахалинска по кикбоксингу состоялись в минувшие выходные на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Около 90 спортсменов старше семи лет сражались на ринге за звание сильнейшего в одном из самых «контактных» видов спорта в дисциплинах «лайт-контакт» и «пойнт-файтинг».

Как рассказали в областном минспорта, за призы соревнований боролись представители спортивных школ и клубов Южно-Сахалинска «Скала», «Кристалл», «Россия», «Патриот», «Остров», «Азатан», а также спортсмены из Томари, Красногорска и Южно-Курильска.

- На этих соревнованиях некоторые спортсмены получили заслуженные спортивные разряды, - рассказал главный судья соревнований, президент областной федерации по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Буторин. - Поединки были зрелищными и достойными, несмотря на юный возраст, спортсмены показали настоящий бойцовский дух и несгибаемый характер. В следующем году мы планируем провести Кубок России и всероссийский турнир по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт», «лайт-контакт» и сольные композиции.

В дисциплине «лайт-контакт» среди своих сверстников победителями стали Марат Ким, Данила Левицкий, Вадим Киваев, Савелий Поломошных, Никита Легостаев, Севостьян Косторный, Олег Ачкасов, Мербек Пягай, Дмитрий Филиппов, Влад Мак, Илья Мамаев, Владимир Кудрин, Александр Дудченко, Тимофей Микшенко, Али мамедов, Дмитрий Тришин, Никита Грузов и Анастасия Лопушняк.

В боях по правилам «пойнт-файтинг» в своих весовых категориях победу одержали Шуну Челтушев, Александр Лепетун, Станислав Блинов, Дмитрий Хоросженко, Станислав Павлов, Илья Хомич, Владимир Чэй, Максим Горовко, Игорь Апатьев, Владмимир Пахомов, Владимир Четырко, Владислав Деревянченко, Владислав Душевский, Егор Солдаев, Али Мамедов, Артем Мазунин Сыймык Эгемназаров и Виктория Матинян.

- Я провел 3 боя дисциплине «лайт-контакт» и два из них выиграл техническим нокаутом, - рассказал участник соревнований Данила Левицкий. - Совсем немного не хватило в дисциплине «пойнт-файтинг», там меня в финале одолел мой друг Александр Лепетун. Сейчас вот буду больше тренироваться, чтобы улучшать свои результаты и побеждать больше.