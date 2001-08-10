Тихоокеанское
информационное агентство
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14:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Самых быстрых лыжников области определили на «Гонке сильнейших»

Самых быстрых лыжников области определили на «Гонке сильнейших»

Областные соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших» прошли в Южно-Сахалинске. В них приняли участие 160 спортсменов из Долинска, Александровска-Сахалинского, Охи, Анивы, Ноглик, Макарова, Холмска, Корсакова, Поронайска, Ильинского и областного центра.

Лыжники выступали в семи возрастных группах: девушки 2004-2005, девушки 2002-2003, женщины 1999 года рождения и старше, юноши 2004-2005, 2002-2003, юниоры 2000-2001 и мужчины 1999 года рождения и старше. В зависимости от возраста, спортсменам предстояло бежать одну из трёх дистанций: 3, 5 или 10 километров.

По итогам соревнований, в своих возрастных группах победителями стали Данил Нечипоренко, Юлия Завьялова, Елизавета Пуненкова, Кристина Зыкова, Яков Леманов, Кирилл Кичигин и Денис Зараменских, сообщили в островном минспорта.

 

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