Больше 200 сахалинцев поучаствовали в соревнованиях по чир спорту
Открытый Кубок города Южно-Сахалинска по чир спорту прошел в минувшие выходные на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Одно из самых зрелищных и красочных спортивных мероприятий собрало более 200 юных спортсменов из Невельска, Корсакова, Анивы и областного центра соревновались в возрастных категориях «дети», «юниоры» и «взрослые».
Как рассказали в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму, спортивные коллективы боролись за награды как в парных, так и в групповых категориях «чир-джаз», «чир хип-хоп» и «чир фристайл». Свое мастерство и отличную технику показали также многократные призеры всероссийских и международных соревнований.
По решению судейской комиссии лучшими парными выступлениями в «чир фристайле» и «чир-джазе» (мальчики/девочки) золото взял дуэт Миланы Меркуловой и Алексы Юн.
В самых массовых дисциплинах чир фристайл и чир хип-хоп группы безоговорочным лидером стала команда Kristall Grace. В выступлениях чир-джаз группа первое место завоевала команда Grace Topaz из Корсакова.
В чир-джаз двойке (мужчины/женщины) первое место заняли Кристина Лапыренок и Алеся Сабирова. В чир-фристайл двойке (мужчины/женщины) золотые медали достались Алесе Сабировой и Марии Лияскиной.
Самые юные спортсменки, для которых прошедшие соревнования стали первыми в их спортивной карьере, приняли участие в фестивале по чир спорту. Первое место заняла Эмилия Варламова и Кристина Тиганова, на вторую ступень пьедестала почета поднялись Нелли Снегуркова и Милана Пономарева, бронзовые медали завоевали Дарья Глоба и Алина Доля.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.
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