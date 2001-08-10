Новогодняя лыжная гонка пройдет в областном центре
Любителей зимних видов спорта и активного отдыха приглашают принять участие в традиционной вечерней новогодней лыжной гонке, которая 27 декабря пройдет на базе СШОР зимних видов спорта (Венская, 5). Начало соревнований - в 18:00.
Как рассказали в городской мэрии, принять участие в лыжной гонке смогут как взрослые, так и дети. Для каждой возрастной группы организаторы подготовили следующие дистанции:
- 2007–2008 г.р. – 500 м;
- 2005 – 2006 г.р. – 1 км;
- 2003 – 2004 г.р. – 2 км;
- 2001 – 2002 г.р. – 2 км;
- 2000 – 1978 г.р. – 2 км;
- 1977 г.р. и старше – 1 км.
Для самых юных болельщиков и участников в 17:00 начнутся «веселые старты», где все желающие смогут поучаствовать в конкурсах от Деда Мороза и Снегурочки и получить сладкие призы. Также на площадке будут бесплатно раздавать горячий сладкий чай.
Регистрация участников лыжной гонки будет проведена с 16:30 до 17:40 на лыжной базе СШОР зимних видов спорта. Дополнительная информация по телефону: 73-45-74.
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