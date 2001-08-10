«Сахалинские медведи» впервые выиграли чемпионат по баскетболу в областном центре

Первый этап чемпионата Сахалинской баскетбольной лиги завершился в островной столице. В борьбу за главный трофей сезона вступили 14 команд, сообщили в региональном министерстве спорта.

Состязания состоят из двух этапов. Первый этап является открытым чемпионатом островной столицы. В нем участники были разделены на две подгруппы, в которых они сыграли по круговой системе. Апофеозом этапа стали стыковые матчи (за первое, третье, пятое, седьмое, девятое, одиннадцатое и тринадцатое место).

В подгруппу «А» вошли «Nika», «Опыт», «Восток», «СШ ИВС», «Ветеран», «Альфа» и «Восток-65».

В подгруппе «Б» выступали «Сахалинские медведи», «Долинск», «Авангард», «Foxes», «Феникс», «Медведи», «ДВГУПС».

В решающей игре на площадку вышли «Сахалинские медведи» и «Nika». В чемпионате СБЛ 2018-2019 года «Nika» завоевала золотые награды, а «Сахалинские медведи» - серебряные. На этот раз «медвежатам» удалось взять реванш.

- К финалу «Nika» подошла в неполном составе. Однако она навязала нам борьбу в первой четверти, - рассказывает играющий тренер «Сахалинских медведей» Василий Воронич.

В первой десятиминутке счет был равным (15:15). Однако перед большим перерывом «медвежата» сделали серьезную заявку на успех, добившись солидного отрыва (41:25). В принципе, в баскетболе отыгрываются и не такие гандикапы, но это был не день «Nikи». Преимущество «Сахалинских медведей» росло с каждой минутой, и в итоге они добились победы, не оставляющей сомнений в своем превосходстве – 86:56 (15:15, 26:10, 22:20, 23:11).

Впервые в истории открытый чемпионат завершился победой команды «Сахалинские медведи», в заявку которой включены Ярослав Абросимов, Никита Бербенец, Василий Воронич, Руслан Горбунов, Петр Добродомов, Константин Зорин, Александр и Федор Куксгауз, Вячеслав Литвин, Дмитрий Лунев, Александр Любченко, Артем Нагуманов, Василий Сафиуллин, Александр Азаренко, Денис Дё, Дмитрий Тюнькин, Илья Кретов и Павел Шаршаков.

ТОП-3 сильнейших: «Сахалинские медведи», «Nika», БК «Долинск».

- Сейчас в турнире наступила небольшая пауза. В январе 2020 года турнир возобновится. На втором этапе семь сильнейших команд по итогам первого оспорят 1-7 место чемпионата СБЛ, остальные сыграют за 8-14 место, - пояснили в областной федерации баскетбола.