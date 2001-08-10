«Сахалинские медведи» впервые выиграли чемпионат по баскетболу в областном центре
Первый этап чемпионата Сахалинской баскетбольной лиги завершился в островной столице. В борьбу за главный трофей сезона вступили 14 команд, сообщили в региональном министерстве спорта.
Состязания состоят из двух этапов. Первый этап является открытым чемпионатом островной столицы. В нем участники были разделены на две подгруппы, в которых они сыграли по круговой системе. Апофеозом этапа стали стыковые матчи (за первое, третье, пятое, седьмое, девятое, одиннадцатое и тринадцатое место).
В подгруппу «А» вошли «Nika», «Опыт», «Восток», «СШ ИВС», «Ветеран», «Альфа» и «Восток-65».
В подгруппе «Б» выступали «Сахалинские медведи», «Долинск», «Авангард», «Foxes», «Феникс», «Медведи», «ДВГУПС».
В решающей игре на площадку вышли «Сахалинские медведи» и «Nika». В чемпионате СБЛ 2018-2019 года «Nika» завоевала золотые награды, а «Сахалинские медведи» - серебряные. На этот раз «медвежатам» удалось взять реванш.
- К финалу «Nika» подошла в неполном составе. Однако она навязала нам борьбу в первой четверти, - рассказывает играющий тренер «Сахалинских медведей» Василий Воронич.
В первой десятиминутке счет был равным (15:15). Однако перед большим перерывом «медвежата» сделали серьезную заявку на успех, добившись солидного отрыва (41:25). В принципе, в баскетболе отыгрываются и не такие гандикапы, но это был не день «Nikи». Преимущество «Сахалинских медведей» росло с каждой минутой, и в итоге они добились победы, не оставляющей сомнений в своем превосходстве – 86:56 (15:15, 26:10, 22:20, 23:11).
Впервые в истории открытый чемпионат завершился победой команды «Сахалинские медведи», в заявку которой включены Ярослав Абросимов, Никита Бербенец, Василий Воронич, Руслан Горбунов, Петр Добродомов, Константин Зорин, Александр и Федор Куксгауз, Вячеслав Литвин, Дмитрий Лунев, Александр Любченко, Артем Нагуманов, Василий Сафиуллин, Александр Азаренко, Денис Дё, Дмитрий Тюнькин, Илья Кретов и Павел Шаршаков.
ТОП-3 сильнейших: «Сахалинские медведи», «Nika», БК «Долинск».
- Сейчас в турнире наступила небольшая пауза. В январе 2020 года турнир возобновится. На втором этапе семь сильнейших команд по итогам первого оспорят 1-7 место чемпионата СБЛ, остальные сыграют за 8-14 место, - пояснили в областной федерации баскетбола.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Еще четыре рейса запустят по 81 маршруту в Южно-Сахалинске
11:00 Сегодня Новый мост и дорогу открыли в Корсаковском районе
10:00 Сегодня Сахалинские единороссы подвели итоги работы в 2019 году
- 09:30 Сегодня Новогодняя лыжная гонка пройдет в областном центре
- 11:00 19 Декабря Шоу ратраков пройдет на Сахалине
10:10 19 Декабря Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 14:00 19 Декабря «ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
Выбор редакции
- 14:30 Сегодня Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?