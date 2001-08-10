Юных сахалинцев зовут заниматься плаванием
Спортивная школа «Кристалл» напоминает о проведении набора детей на отделение плавания. Занятия будут проходить в новом водноспортивном комплексе в Южно-Сахалинске на бюджетной основе.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, в группы начальной подготовки принимаются дети в возрасте 7-8 лет ростом не ниже 130 сантиметров. Юные спортсмены будут заниматься в бассейне, размерами 25 на 25 метров.
Перечень документов, необходимых для зачисления:
— заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;
— копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
— медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий плаванием. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
— фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;
Для зачисления в группы, в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «Плавание», будущим спортсменам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке.
Мальчикам:
– бросок килограммового набивного мяча на дальность – не менее 3,8 метра;
– челночный бег 3х10 метров – не более 10 секунд;
– упражнения на гибкость – выкрут прямых рук (вперед-назад) и наклон вперед, стоя на возвышении.
Девочкам:
– бросок килограммового набивного мяча на дальность – не менее 3,3 метра;
– челночный бег 3х10 метров – не более 10,5 секунд;
– упражнения на гибкость – выкрут прямых рук (вперед-назад) и наклон вперед, стоя на возвышении.
Информация о периоде проведения сдачи контрольных нормативов представлена на сайте.
Прием документов проходит с 19 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в спортивной школе «Кристалл» (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, третий этаж) в рабочее время с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, в субботу с 10:00 до 12:00, выходной день - воскресенье. В праздничные дни, со 2 по 8 января 2020 года, прием документов будет осуществляться с 10:00 до 13:00.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Еще четыре рейса запустят по 81 маршруту в Южно-Сахалинске
11:00 Сегодня Новый мост и дорогу открыли в Корсаковском районе
10:00 Сегодня Сахалинские единороссы подвели итоги работы в 2019 году
- 09:30 Сегодня Новогодняя лыжная гонка пройдет в областном центре
- 11:00 19 Декабря Шоу ратраков пройдет на Сахалине
10:10 19 Декабря Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 14:00 19 Декабря «ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
Выбор редакции
- 14:30 Сегодня Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?