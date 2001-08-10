Юных сахалинцев зовут заниматься плаванием

Спортивная школа «Кристалл» напоминает о проведении набора детей на отделение плавания. Занятия будут проходить в новом водноспортивном комплексе в Южно-Сахалинске на бюджетной основе.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в группы начальной подготовки принимаются дети в возрасте 7-8 лет ростом не ниже 130 сантиметров. Юные спортсмены будут заниматься в бассейне, размерами 25 на 25 метров.

Перечень документов, необходимых для зачисления:

— заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;

— копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;

— медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий плаванием. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);

— фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;

Для зачисления в группы, в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «Плавание», будущим спортсменам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке.

Мальчикам:

– бросок килограммового набивного мяча на дальность – не менее 3,8 метра;

– челночный бег 3х10 метров – не более 10 секунд;

­– упражнения на гибкость – выкрут прямых рук (вперед-назад) и наклон вперед, стоя на возвышении.

Девочкам:

– бросок килограммового набивного мяча на дальность – не менее 3,3 метра;

– челночный бег 3х10 метров – не более 10,5 секунд;

– упражнения на гибкость – выкрут прямых рук (вперед-назад) и наклон вперед, стоя на возвышении.

Информация о периоде проведения сдачи контрольных нормативов представлена на сайте.

Прием документов проходит с 19 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в спортивной школе «Кристалл» (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, третий этаж) в рабочее время с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, в субботу с 10:00 до 12:00, выходной день - воскресенье. В праздничные дни, со 2 по 8 января 2020 года, прием документов будет осуществляться с 10:00 до 13:00.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.