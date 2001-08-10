Островные дзюдоисты завоевали семь медалей первенства ДФО

Итоги чемпионата и первенства ДФО по самбо и боевому самбо подвели в Благовещенске. Обладателей наград определили среди юношей 16-17 лет, юниоров 18-19 лет и мужчин.

Как сообщили в региональной федерации дзюдо и самбо, в спортивном комплексе АмГУ состязались все сильнейшие самбисты Дальнего Востока, представлявшие Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую Автономную, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, республику Саха (Якутия).

Островные самбисты сумели завоевать две золотые и пять бронзовых наград. Отличились воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

В первенстве Дальневосточного федерального округа среди юниоров первое место занял Алексей Калинин (весовая категория свыше 100 кг). Бронзовые призеры в весе до 82 кг - Жалавди Султаев и Владислав Душинский.

- Чемпионом ДФО стал мастер спорта Мурат Буклов, выступавший в весовой категории до 100 кг Бронзовые награды завоевали Эльдар Хабиев (до 62 кг), Владислав Ким (до 68 кг) и мастер спорта Алан Тегетаев (свыше 100 кг), - подвел итог выступления островитян директор ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Александр Кардаш.

Отметим также выступление Эмира Айсин и Никиты Маликова. Эмир занял пятое место в весе до 65 кг в первенствах среди юношей и юниоров, а Никита стал пятым в юниорском турнире.