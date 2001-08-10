«Сахалинские Акулы» одолели подмосковного «Капитана»

«Сахалинские Акулы» провели первый выездной матч против ступинского «Капитана». Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном министерстве спорта.

Чуть больше минуты потребовалось «акулам», чтобы открыть счёт. С передач Станислава Баснева и Алексея Долишня 17-ый номер Алексей Бозунов отправил шайбу в ворота «Капитана». Ближе к середине первой двадцатиминутки Амиру Гараеву удалось сравнять цифры на табло, но ненадолго. Игроки «Сахалинских Акул» продемонстрировали отличную игру в пас. Выходя из своей зоны, Юрий Сталев отдал шайбу Егору Курилкину, он на пятаке передал её Владимиру Кротову, а последний, обойдя защиту соперника, взял ворота, увеличив отрыв в счёте. На последней секунде периода островные спортсмены заработали штраф за нарушение численного состава.

После перерыва островитяне вышли на лёд в меньшинстве, но выстояли. Обе команды боролись практически на равных. Отличную игру продемонстрировали голкиперы, отразив все броски. Не обошлось и без потасовок. Даниил Купцов («Сахалинские Акулы») и Данила Филиппов («Капитан») что-то не поделили между собой, за что и отправились в штрафной бокс. Впрочем, этот эпизод никак не повлиял на исход матча.

Особый накал страстей ждал болельщиков в третьем периоде. Алексей Рыбин сумел сравнять счёт, а спустя 2 минуты Амир Гараев вновь поразил ворота Григория Колупаева, заработав преимущество в счёте. Под конец третьего игрового отрезка Данила Филиппов заработал удаление за подножку, что и помогло «Сахалинским Акулам» перевести встречу в овертайм. Гол получился весьма интересным. Владимир Кротов отдал пас Дмитрию Жеребкину, тот – Руслану Ахметвалиеву. Оценив ситуацию, нападающий щёлкнул по шайбе, а Дмитрий Жеребкин, подпрыгнув, дал ей возможность попасть прямо в ворота «Капитана». За 10 секунд до окончания основного времени игры Александр Кулагин заработал удаление и на этот раз в меньшинстве выходили хозяева льда, но уже в овертайме.

Исход матча решился за 33 секунды дополнительного времени. Сработала та же тройка, что помогла команде перевести игру в овертайм: Ахметвалиев-Кротов-Жеребкин. Победную шайбу в ворота «Капитана» забросил последний. Кстати, для Дмитрия Жеребкина этот матч стал первым в составе «Сахалинских Акул».

Итоговый счёт – 4:3 в пользу островной команды.