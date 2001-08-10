Тихоокеанское
информационное агентство
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Островные каратисты прошли ежегодную аттестацию на пояса

Островные каратисты прошли ежегодную аттестацию на пояса

Сахалинские каратисты прошли ежегодную аттестацию. Это один из самых важных экзаменов для спортсменов. Его результат определяет, какой пояс украсит кимоно ребят. В этом году 133 спортсмена в возрасте от семи лет и старше отстаивали право носить главный символ восточного вида единоборств, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Оценивал мастерство ребят весь тренерский состав СШОР восточных видов единоборств во главе с директором школы Леонидом Ким. Аттестация включала в себя демонстрацию базовой техники каратэ – кихон, работу в парах на татами, выполнение ката, а также сдачу нормативов по общей физической подготовке.

- Ребята были разного возраста и уровня подготовки. Поэтому и набор аттестационных упражнений отличался.  Начинающие выполняли задания на белый пояс, а самые мастеровитые – программу, позволяющую получить тёмно-коричневый пояс. Все выполнили свою норму. Это говорит о том, что ведётся правильная работа, и спортсмены ответственно подходят к тренировкам и аттестации, - поделилась тренер СШОР ВВЕ Анастасия Ким.

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