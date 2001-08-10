Островные каратисты прошли ежегодную аттестацию на пояса

Сахалинские каратисты прошли ежегодную аттестацию. Это один из самых важных экзаменов для спортсменов. Его результат определяет, какой пояс украсит кимоно ребят. В этом году 133 спортсмена в возрасте от семи лет и старше отстаивали право носить главный символ восточного вида единоборств, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Оценивал мастерство ребят весь тренерский состав СШОР восточных видов единоборств во главе с директором школы Леонидом Ким. Аттестация включала в себя демонстрацию базовой техники каратэ – кихон, работу в парах на татами, выполнение ката, а также сдачу нормативов по общей физической подготовке.

- Ребята были разного возраста и уровня подготовки. Поэтому и набор аттестационных упражнений отличался. Начинающие выполняли задания на белый пояс, а самые мастеровитые – программу, позволяющую получить тёмно-коричневый пояс. Все выполнили свою норму. Это говорит о том, что ведётся правильная работа, и спортсмены ответственно подходят к тренировкам и аттестации, - поделилась тренер СШОР ВВЕ Анастасия Ким.