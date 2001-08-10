Проект «Лыжи в школу» стартовал в Анивском районе
Проект «Лыжи в школу» стартовал в Анивском районе. В нем смогут поучаствовать юные островитяне из муниципального центра и села Троицкого. Для этого местной спортивной школе передали 31 комплект беговых лыж и 2 снегохода. Торжественное вручение инвентаря и техники прошло на троицкой снежной трассе, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
– Проект «Лыжи в школу» уже три года реализуется в Южно-Сахалинске. Благодаря инициативе тысячи юных островитян могут бесплатно заниматься зимними видами спорта, используя современное снаряжение и оборудование. Теперь такие возможности доступны и для школьников Анивского района, – отметила директор департамента физкультуры и спорта областного минспорта Ирина Рябкина.
Проводить уроки в рамках проекта будет тренер анивской спортивной школы. Еженедельные занятия начнутся в январе и продолжатся до марта. К ним присоединятся учащиеся 5-11 классов.
Первыми опробовали новый инвентарь воспитанники анивской спортшколы. Всем желающим предложили пробежать километровую дистанцию. Оценить снаряжение вызвался Данил Сверчков, который уже год занимается лыжами.
– Снаряжение отличное! Лыжи качественные, хорошо скользят, скорость набирается очень быстро. Их можно использовать как для тренировок, так и для соревнований, – поделился воспитанник спортивной школы.
А новые снегоходы снабдили дополнительными опциями – еще одним топливным баком, сидениями и ящиками для вспомогательного оборудования. Благодаря технике можно быстро перемещаться по трассам, отслеживать состояние снежных дорог и прокладывать лыжню.
Отметим, региональный проект «Лыжи в школу» реализуется в рамках сотрудничества министерства спорта Сахалинской области и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Эта работа продолжается с 2016 года. К направлению «Беговые лыжи» присоединились около трёх тысяч юных сахалинцев.
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