Еще один островной хоккеист пополнил команду «Сахалинских Акул»
«Сахалинские Акулы» заявили в состав ещё одного сахалинца. Им стал 17-летний Глеб Бондаренко, крайний нападающий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на министерство спорта региона.
Впервые Глеб встал на коньки в возрасте 6 лет, когда родители привели его на дворовой каток в селе Чехов. Там он и начал заниматься хоккеем вместе с другими ребятами в команде «Чеховские медвежата». Зимой они тренировались на открытых коробках, а летом меняли коньки на кроссовки и играли в футбол.
В 12 лет Глеб и его семья переехали в Холмск, где он продолжил заниматься любимым видом спорта. Тренировки на новом месте стали ещё интереснее. К ребятам с мастер-классами приезжали тренеры из других городов. А спустя два года в портовом городе построили ледовый дворец. Тогда родители будущего нападающего «Сахалинских Акул» записали его в полноценную хоккейную секцию. В ледовом дворце сформировали команду «Морские львята» из игроков от 1999 до 2004 годов рождения, где Глеб проиграл два года. За это время он трижды выступал на Международном турнире «Золотая шайба» в составе сборной Сахалинской области.
В 16-летнем возрасте Глеб полетел во Владивосток на просмотр в ДЮСШХ «Адмирал», куда успешно прошёл с первого раза. На протяжении года спортсмен играл в команде «Адмирал-2002», выступал на Первенстве Дальнего Востока по хоккею, а затем перешёл в Юниорскую Хоккейную Лигу. В «юниорке» Глеб сразу же проявил свои профессиональные и организационные способности и стал капитаном команды «Адмирал U 18».
В текущем сезоне нападающий проходил просмотр в состав молодёжной хоккейной команды «Тайфун», а затем получил предложение от «Сахалинских Акул», которое и принял в последствии.
Напомним, что в составе островной молодёжки помимо Глеба Бондаренко состоят ещё 2 островитянина – Данил Лотин и Константин Щелканов. На данный момент в хоккейном клубе «Сахалинские Акулы» ведётся активная работа, направленная на селекцию и отбор сахалинских спортсменов в состав. Как в случае с Глебом Бондаренко, руководство клуба ведёт сбор информации об игроках, которые покинули Сахалин из-за отсутствия хоккейной вертикали и возможности играть в профессиональном хоккее, и возвращает их обратно. Кроме того, проводятся просмотры и привлечения к тренировочному процессу и среди сахалинских спортсменов, выступающих в ЮХЛ.
Оценить мастерство сахалинских хоккеистов любители спорта смогут уже в начале следующего года. 4 и 5 января на домашних матчах «Сахалинских Акул» против «Оэрджи Юниор» из Китая выступит наша «сахалинская тройка».
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