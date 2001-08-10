Островной шахматист принимает участие в чемпионате мира

Чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу стартовал в Москве. Соревнования проходят в вип-зоне Большой спортивной арены «Лужники» и продлятся до 30 декабря, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

Свои заявки подали свыше 330 шахматистов. Среди них - Магнус Карлсен, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Шахрияр Мамедьяров, Левон Аронян, Анна и Мария Музычук, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и многие другие звезды.

Островной регион представляет рейтинг-лидер сахалинских шахмат Константин Сек. Он впервые принимает участие в состязаниях такого уровня.

Чемпионат начался с быстрых шахмат. Участникам предстоит сыграть 15 туров с контролем времени 15 минут на партию + 10 секунды за каждый ход, начиная с первого. Накануне были сыграны стартовые пять туров.

- В первом туре играл с известным шахматистом из Испании Вальехо. По дебюту сыграл неточно, потом выровнял позицию, но запустил флаг и проиграл. Во втором туре играл с международным мастером Романом Кезиным. Черными в защите Бенони получил нормальную позицию, но не нашел правильного плана и проиграл. В третьем туре мне достался известный гроссмейстер Радослав Войташек из Польши. Отступать было некуда, и я начал играть более расковано. Соперник разыграл фирменный вариант Найдорфа Сицилианской защиты. Я применил интересный вариант. Соперник решил уклониться от теории, но попал под сильную атаку. Войташеку пришлось отдать ладью за коня, но это его не спасло. Я легко довел партию до победы. В четвертом туре играл с гроссмейстером Станиславом Новиковым. Мой соперник избрал разменный вариант в Испанской партии, который считается безопасным для черных. Мне удалось получить перспективную позицию. В один момент соперник чуть не уронил флаг, но активной игрой ему удалось спасти позицию и партия завершилась ничьей. В пятом туре я играл с гроссмейстером из Москвы Владимиром Беловым. Я уже выигрывал у него 10 лет назад на высшей лиге в Улан-Удэ. Видимой мой соперник помнил эту партию и решил играть аккуратно и очень пассивно. Мне удалось провести хорошую атаку на короля и выиграть партию, - поделился Константин Сек.

После трети дистанции сахалинский шахматист набрал 2,5 очка из 5 возможных. Он занимает 117 место среди 204 участников. В шестом туре островитянин сыграет черными против международного гроссмейстера Ивана Чепаринова (неоднократный чемпион Болгарии, участник семи олимпиад).