Сахалинские хоккеисты одержали победу над «Русскими Витязями»из Чехова

«Сахалинские Акулы» одержали победу над «Русскими Витязями» в Чехове. Островная команда выиграла со счётом 2:1.

В первом периоде островные хоккеисты атаковали соперников, трижды имели численное преимущество, но не смогли пробить ворота Данила Чечелева. Не шла шайба и у «Витязей». Несмотря на то, что хозяева занимали, в основном, оборонительную позицию, пару опасных моментов в зоне «Акул» им всё же удалось создать. На перерыв команды удалились с двумя нулями на табло, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу МХК «Сахалинские Акулы».

К середине второй двадцатиминутки «бело-красным» удалось открыть счёт. Никита Гончаров, выполнил точный бросок в ворота сахалинского голкипера. Буквально через 3 минуты «Акулам» удалось сравнять шансы команд на победу. Получив пас от Дмитрия Жеребкина, Егор Курилкин забросил гол.

Заключительный период матча стал долгим и напряжённым. На третьей минуте ещё одна шайба залетела в ворота Григория Колупаева («Сахалинские Акулы»), но после видеопросмотра не была засчитана.Её забросили с высоко поднятой клюшкой. Через несколько минут судьи опять обратились к видеопросмотру игрового момента. На этот раз Алексей Бозунов забросил спорную шайбу «Русским Витязям», которую засчитали. Таким образом, «Сахалинские Акулы» вырвались вперед и сохранили за собой преимущество в счёте до окончания игры. «Бело-красные» старались перевести встречу в овертайм, но ни пятиминутное большинство, ни снятие вратаря за несколько секунд до финальной сирены не помогли им.

Матч окончился со счётом 2:1 в пользу «Сахалинских Акул».