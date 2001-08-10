Сахалинские хоккеисты одержали победу над «Русскими Витязями»из Чехова
«Сахалинские Акулы» одержали победу над «Русскими Витязями» в Чехове. Островная команда выиграла со счётом 2:1.
В первом периоде островные хоккеисты атаковали соперников, трижды имели численное преимущество, но не смогли пробить ворота Данила Чечелева. Не шла шайба и у «Витязей». Несмотря на то, что хозяева занимали, в основном, оборонительную позицию, пару опасных моментов в зоне «Акул» им всё же удалось создать. На перерыв команды удалились с двумя нулями на табло, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу МХК «Сахалинские Акулы».
К середине второй двадцатиминутки «бело-красным» удалось открыть счёт. Никита Гончаров, выполнил точный бросок в ворота сахалинского голкипера. Буквально через 3 минуты «Акулам» удалось сравнять шансы команд на победу. Получив пас от Дмитрия Жеребкина, Егор Курилкин забросил гол.
Заключительный период матча стал долгим и напряжённым. На третьей минуте ещё одна шайба залетела в ворота Григория Колупаева («Сахалинские Акулы»), но после видеопросмотра не была засчитана.Её забросили с высоко поднятой клюшкой. Через несколько минут судьи опять обратились к видеопросмотру игрового момента. На этот раз Алексей Бозунов забросил спорную шайбу «Русским Витязям», которую засчитали. Таким образом, «Сахалинские Акулы» вырвались вперед и сохранили за собой преимущество в счёте до окончания игры. «Бело-красные» старались перевести встречу в овертайм, но ни пятиминутное большинство, ни снятие вратаря за несколько секунд до финальной сирены не помогли им.
Матч окончился со счётом 2:1 в пользу «Сахалинских Акул».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 14:50 26 Декабря Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
10:45 26 Декабря Солист группы «Челси» встретился с островной молодёжью
- 11:10 26 Декабря Сахалинское управление ГИБДД сообщает о работе в праздники
- 11:30 26 Декабря Как празднуют Новый год и Рождество в Японии рассказали островитянам
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
Выбор редакции
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
- 14:50 26 Декабря Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
- 09:00 26 Декабря Южносахалинцев приглашают на новогодние гульянья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?