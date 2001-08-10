Турнир по тяжелой атлетике прошел в Южно-Сахалинске
Турнир «Новогодний» по тяжелой атлетике прошел в спортивной школе «Кристалл» в Южно-Сахалинске.
Эти традиционные соревнования в седьмой раз объединили более двадцати молодых спортсменов от 10 до 15 лет, а также взрослых штангистов из Холмска и Южно-Сахалинска.
– Формат соревнований мы решили не менять, поэтому на помосте сегодня выступали не только дети, но и взрослые профессиональные тяжелоатлеты. Как показывает практика, такой формат позволяет младшим ребятам почувствовать свои результаты и пробудить в них стимул для новых рекордов и побед, – поделился тренер по тяжелой атлетике Олег Васильев.
Участники состязались в исполнении «рывка» и «толчка». Тяжесть штанги варьировалась в зависимости от возраста и весовой категории спортсменов. Самые младшие спортсмены, которым исполнилось 10 лет, поднимали не менее 15 кг. На каждое упражнение в двоеборье у ребят было три попытки.
Вторым потоком выступили участники в более тяжелом весе – от 70 до 100 кг.
Некоторым спортсменам удалось установить личные рекорды. Среди тех, кому покорился новый вес: Артем Агабаев, Ярмольчук Антон, Иван Марченко, Руслан Рубцов, а также Владимир Болмотов, который в «рывке» впервые на соревнованиях поднял штангу весом 100 кг.
В новом году семи воспитанникам отделения тяжелой атлетики «Кристалла» в составе сборной островного региона предстоит выступить на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике среди младших юношей. Он пройдет в подмосковном Чехове в феврале 2020 года, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу спортивной школы «Кристалл».
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