Сахалинские борцы завоевали семь медалей на дальневосточном турнире

Традиционный дальневосточный турнир по греко-римской борьбе состоялся в поселке Чегдомын Хабаровского края. На борцовский ковер ЦРТДиЮ вышли свыше 70 «греко-римлян» из Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, сообщили в областном министерстве спорта.

- Островной регион представляли борцы из спортивной школы Анивы. Им удалось завоевать семь медалей (три золотые, по две серебряные и бронзовые), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области по греко-римской борьбе Олег Накагава.

Победителями турнира стали Илья Богатырев (весовая категория до 48 кг), Владислав Павдунь (до 52 кг) и Юрий Хндрзцян (до 57 кг).

С серебряными наградами вернулись на Сахалин Дмитрий Суходольский (до 38 кг) и Даниил Завитаев (до 68 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Матвей Диордиев (до 52 кг) и Александр Мархинин (свыше 68 кг).

- Организаторы учредили специальные призы для наиболее отличившихся борцов. По решению судейской коллегии Владиславу Павдунь был вручен приз «За волю к победе», - подвел итог выступления островных спортсменов Олег Накагава.