Жителей Дальнего научили играть в хоккей

Очередной мастер-класс по хоккею прошел на хоккейном корте в Дальнем. Поделиться мастерством и научить азам зимнего вида спорта пришли игроки молодежной хоккейной лиги «Сахалинские акулы» - нападающие Глеб Бондаренко и Георгий Ситников, защитник Константин Щелканов и вратарь Егор Ильченко. Об этом ТИА "Острова" сообщили в городском департаменте спорта и туризма.

Под руководством молодых хоккеистов участники мастер-класса совместно с дворовой командой «Барсы» освоили элементы хоккейной разминки, технику катания и ведения шайбы. Особые уроки получили юные вратари, Егор Ильченко дал несколько профессиональных советов, как двигаться голкиперу в «раме», как правильно накрывать шайбу и отражать сложные шайбы.

- Это не первая практика проведения мастер-классов по хоккею с участием профессиональных хоккеистов, ранее мы уже проводили мероприятия совместно с игроками ПСК «Сахалин», - отметил директор МАУ «Спортивный город» Артемий Грицук. – К этому зимнему сезону мы модернизировали и подготовили 14 ледовых площадок для жителей нашего города. В селе Дальнее мы увеличили площадку до стандартов 60 на 30 метров, и теперь этот уличный корт, единственный в нашем городе, соответствует требованиям проведения официальных соревнований различного уровня.

В завершении мастер-класса из участников мероприятия и дворовых коллективов были организованы две смешанные команды, которые встретились в товарищеском матче. В ходе хоккейной баталии силы соперников оказались равны - встреча закончилась общей победой.

- Я сам начинал играть в дворовой команде «Альтаир» на уличной «коробке» у школы №26, - рассказал защитник команды «Сахалинские акулы» Константин Щелканов. – Потом вместе с тренером перешли на крытую площадку, и вот уже мой первый сезон в молодежной хоккейной лиге в составе профессиональной команды. Конечно же, чувствуется разница, когда играешь с ребятами, которые с детства занимались в спортивных школах, но нет ничего невозможного. Хочу сказать всем ребятам, которые любят хоккей – не бросайте любимое дело и всегда идите вперед к своей мечте.