«Сахалинские Акулы» впервые в истории обыграли «Ригу»

Первый домашний матч «Сахалинских Акул» против «Риги» из Латвии состоялся 8 января. Впервые за всю историю встреч команды островной коллектив обыграл соперника в овертайме со счётом 4:3.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе областного минспорта, в первом периоде команды играли на равных. Поочерёдно обменивались острыми атаками и бросками в створ, но голкиперы оставили ворота нетронутыми.

Во второй двадцатиминутке хозяева открыли счёт. С передач Дмитрия Жеребкина и Владимира Кротова Роберт Нуруллин поразил калитку голкипера рижан Бруно Брувериса. Однако уже через три минуты гости сравняли цифры на табло. Вскоре «Акулы» вновь увеличили разницу в счёте. Замкнув передачу Роберта Нуруллина, Владимир Кротов забросил гол латвийской команде. Последние две минуты периода ещё больше упрочнили преимущество хозяев в счёте. Буцениекс Карлис получил штраф за подножку, а «акулы» сумели реализовать лишнего. Авторам шайбы на этот раз стал Виктор Башлаев. Ассистировали ему Руслан Ахметвалиев и Денис Пяткин.

Третий игровой отрезок начался с череды ненужных обоюдных удалений. Но в этот раз численное преимущество «акул» не сыграло им на пользу. В меньшинстве Булат Галимов сумел поразить ворота Григория Колупаева, уменьшив отставание с счёте, а за две минуты до финальной сирены Карлис Буцениекс перевёл матч в овертайм, забросив шайбу в большинстве.

Меньше минуты потребовалось сахалинским хоккеистам, чтобы забить гол латвийцам, однако засчитана шайба не была. Причина: помеха вратарю. Но за 30 секунд до окончания дополнительной пятиминутки «акулы» завершили начатое. Владимир Кротов оформил дубль в матче и принёс своей команде победу в овертайме.

Уже сегодня, 9 января в 19:00, команды встретятся вновь.