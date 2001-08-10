Более 2,5 тысяч островитян провели новогодние выходные на коньках

В первую праздничную неделю нового года спортивную школу «Кристалл» посетили более двух с половиной тысяч любителей традиционного зимнего отдыха. Посетителями ледовой арены стали жители и гости островной столицы, а также воспитанники детских социальных учреждений.

Как рассказали в пресс-службе "Кристалла", сеансы массовых катаний проходили на крытой ледовой арене со 2 по 7 января. Катания были разделены на сеансы по 45 минут, и единовременно сеанс могли посетить не более ста человек. Однако желающих было гораздо больше, несмотря на то, что сеансы проходили с полудня до позднего вечера. 3 января «Кристалл» принимал гостей из Троицкого детского дома, а в Рождество первыми посетителями ледовой арены стали подопечные социально-реабилитационного центра «Радуга». Для ребят отдых на коньках был бесплатным.

Приятным сюрпризом для всех посетителей ледовой арены в Рождество стали показательные выступления юных фигуристов «Кристалла».

Окончание новогодних выходных вовсе не означает, что ледовая арена будет недоступна для посещения, отмечают в спортивной школе «Кристалл». Традиционные ночные сеансы массового катания продолжатся по субботам. Ближайшая «Ночь на льду» состоится 11 января, начало сеансов в 22:00, 23:00 и 00:00.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.