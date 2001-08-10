Самых быстрых горнолыжников определили в Томари

Горнолыжники открыли соревновательный сезон в Томари. Участники определили самых быстрых в слаломе в двух возрастных группах - до 16 лет, 18 лет и старше. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

- У младшей возрастной группы состоялся I этап Кубка Федерации Сахалинской области по горнолыжному спорту, а у старшей – I этап Кубка островного региона, - пояснили в областной Федерации горнолыжного спорта.

Соревнования проходили два дня. Ежедневно у горнолыжников было по две попытки. Победители определялись по наименьшему времени, затраченному на прохождение обеих трасс. Трасса, к слову, в Томари довольно крутая, поэтому не всем спортсменам удалось пройти дистанцию без нарушений.

- Этап Кубка в Томари проходит каждый год. Здесь созданы все условия, чтобы горнолыжники могли проявить себя во всей красе: есть бугельный подъемник, оснежение и освещение, - говорят организаторы.

На старт первого этапа вышли практически все сильнейшие горнолыжники острова. Среди них были победители и призеры этапов Кубка России, участники международных соревнований.

В первый день в младшей возрастной группе у девушек тройку лидеров составили Анна Артамонова, Ксения Баранова и Карина Гайдамащук; у юношей на подиум поднялись Павел Быков, Никита Ким и Родион Гордиевский.

В старшей возрастной группе победителями стали Анна Шухова и Юрий Другов, серебряные призеры – Виктория Фуглева и Кирилл Казаков, бронзовые – Карина Гайдамащук и Владислав Осипов.

Во второй соревновательный день Анна Артамонова и Ксения Баранова сохранили свои позиции. Третьим призеров в младшей возрастной группе стала Полина Екимкова. У юношей Павел Быков вновь был вне конкуренции. Второе время показал Родион Гордиевский, третье – Никита Шастин.

Член юниорской сборной команды России Анна Шухова во втором слаломе вновь принимала поздравления с победой в старшей возрастной группе. Медалистки: Лина Литвинова и Софья Матвеева.

У мужчин первенствовал Александр Кудрявцев. На второй строчке итогового протокола – Владислав Осипов, на третьей – Леонид Трясов.