Состязания по подледному лову состоялись в Аниве
Соревнования по подледному лову, претендующие на статус традиционных, провели в Аниве. Организаторами выступили военнослужащие 39-й мотострелковой бригады и администрация Анивского района.
На выезде из Анивы по направлению к Рыбацкому на лед реки Лютога вышли 15 обычных и 10 семейных команд, а также более 20 участников личного зачета. Организаторы отгородили приличный участок льда для спортсменов, но те, зная «рыбные места», сидели в основном под берегом, поделившись на несколько групп.
«Клевало не всегда и не у всех, но зато в основном шла довольно крупная корюшка. Некоторым попадались морские бычки и вьюны, которые хорошо добавляли рыбакам зачетную массу улова. Через 1,5 часа фейерверк возвестил об окончании лова», - сообщили ТИА "Острова" организаторы.
Улов взвесили. В результате 1 место заняла команда «Акулы», 2 место у «Белки», на третьей ступеньке пьедестала почета - команда «Три кита». В семейном зачете лучшей была признана команда Макининых, на втором месте - команда Вяткиных, на третьем - семейная рыбацкая артель Коневых.
В личном зачёте у мужчин лучшим рыбаком признан Олег Ижвельдев, немного уступил ему Евгений Иванов, на третьем месте - Юрий Агарков.
У женщин золото досталось Марии Пнюхтиной, серебро – Эльвире Шумихинойы, бронза - Серафиме Матыциной.
Кроме победителей награды достались самому юному участнику, были приз зрительских симпатий и награда за первую пойманную рыбку.
Всех участников мероприятия ждали игры и семейные состязания, уху, гречневую кашу с мясом и пирожки с горячим чаем.
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