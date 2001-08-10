Состязания по подледному лову состоялись в Аниве

Соревнования по подледному лову, претендующие на статус традиционных, провели в Аниве. Организаторами выступили военнослужащие 39-й мотострелковой бригады и администрация Анивского района.

На выезде из Анивы по направлению к Рыбацкому на лед реки Лютога вышли 15 обычных и 10 семейных команд, а также более 20 участников личного зачета. Организаторы отгородили приличный участок льда для спортсменов, но те, зная «рыбные места», сидели в основном под берегом, поделившись на несколько групп.

«Клевало не всегда и не у всех, но зато в основном шла довольно крупная корюшка. Некоторым попадались морские бычки и вьюны, которые хорошо добавляли рыбакам зачетную массу улова. Через 1,5 часа фейерверк возвестил об окончании лова», - сообщили ТИА "Острова" организаторы.

Улов взвесили. В результате 1 место заняла команда «Акулы», 2 место у «Белки», на третьей ступеньке пьедестала почета - команда «Три кита». В семейном зачете лучшей была признана команда Макининых, на втором месте - команда Вяткиных, на третьем - семейная рыбацкая артель Коневых.

В личном зачёте у мужчин лучшим рыбаком признан Олег Ижвельдев, немного уступил ему Евгений Иванов, на третьем месте - Юрий Агарков.

У женщин золото досталось Марии Пнюхтиной, серебро – Эльвире Шумихинойы, бронза - Серафиме Матыциной.

Кроме победителей награды достались самому юному участнику, были приз зрительских симпатий и награда за первую пойманную рыбку.

Всех участников мероприятия ждали игры и семейные состязания, уху, гречневую кашу с мясом и пирожки с горячим чаем.