Соревнования по армейскому рукопашному бою прошли в Шахтёрске
Товарищеская встреча по армейскому рукопашному бою прошла в Шахтерске. Ее провели в честь Дня создания спортивно-патриотического клуба «Витязь», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Мероприятие состоялось на базе шахтерской спортивной школы имени Карпенко.
В нем приняли участие:
- Федерация Армейского рукопашного боя Военно-спортивный клуб "Буесть", Южно-Сахалинск,
- Спортивно-патриотический клуб «Витязь», Шахтерск,
- Детско-юношеская спортивная школа имени Николая Карпенко, Шахтерск-Вольная борьба
- Федерация Кудо Сахалинской области.
На встрече прошло 15 поединков по Армейскому рукопашному бою в разных весовых категориях и возрастных группах.
- В этом году Спортивно-патриотическому клубу «Витязь» исполнилось 19 лет. Он образовался в декабре 2001 года. 12 декабря 2014 года приказом №7 спортивно-патриотический клуб «Витязь» вступил и стал структурным подразделением Сахалинской Федерации Армейского рукопашного боя под руководством Сергея Витальевича Шестакова, - отметил президент ФАРБ Сахалинской области Евгений Пряхин. - Сегодня Армейский рукопашный бой становится все более популярным. Мне отрадно видеть, что у детей есть желание заниматься таким видом спорта. Они хотят стать сильными, спортивными. Огромное спасибо родителям, которые поддерживают начинания своих детей», – сказал он и пожелал спортсменам новых побед.
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