Больше 250 юных сахалинских лыжников поборолись за призы зимних каникул
Первенство СШОР зимних видов спорта на призы зимних каникул в честь памяти Е. Головачёва по лыжным гонкам прошло в Южно-Сахалинске.
Как сообщили в областном минспорта, в соревнованиях приняли участие 264 воспитанника спортивных школ Корсаковского и Холмского районов, а также Южно-Сахалинска. На территории лыжно-биатлонного центра спортсменам предстояло пробежать одну из пяти дистанций: 500, 1000, 1400, 3000 или 5000 метров.
По итогам соревнований в возрастной группе «девушки 2004-2005 года рождения» (1,4 км), победительницей стала Анастасия Новикова, на второй строчке расположилась Юлия Симоненко, на третьей – Кристина Лукьянчик.
В этой же возрастной группе на дистанции 3 километра на первой ступени пьедестала оказалась Любовь Ворожцова, вторую заняла Анастасия Тимашенко, почётное третье место досталось Диане Аладинской.
У юношей 2004-2005 года рождения (1,4 км) победу одержал Дмитрий Доля, на втором месте расположился Эдуард Ким, тройку лидеров замкнул Илья Деревенский.
У юношей этого же возраста, бежавших 5-километровую дистанцию, победителем стал Илья Кудрин, серебряный призёр – Никита Бородин, бронза досталась Владиславу Матясу.
В возрастной категории «девочки 2006-2007 год рождения» на 1,4 и 3-хкилометровой дистанциях победила Ярослава Улитина. Чуть медленней оказалась Варвара Белькова, а тройку лидеров замкнула Александра Власова.
Максим Сюрков занял первую ступень пьедестала среди мальчиков 2006 года рождения и младше на дистанциях 1,4 и 3 километра, на второй расположился Семён Бердников, третья досталась Александру Понамаренко.
Светозара Улитина заняла первое место в возрастной группе «девочки 2008-2009 год рождения» (1 км), второе место досталось Гелене Перепелкиной, третье – Изабелле Чудиновой.
Среди мальчиков 2008-2009 года рождения (1 км) самым быстрым оказался Михаил Заярный, вторую ступень пьедестала занял Дмитрий Глазунов, третью – Ян Че.
Среди девочек 2010 года рождения и младше (500 м), золотую медаль получила Елена Коваленко, серебро вручили Ксении Андреенко, бронзовая награда оказалась у Алёны Поздняковой.
У мальчиков 2010 года рождения и младше (500 метров), победителем стал Макар Ершов, серебряный призёр – Виктор Старостин, бронзу забрал Давид Ким.
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