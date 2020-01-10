Островные лыжники сразились за выход на первенство ДФО и России
Первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба» стартовало в областном центре. В первый день соревнований спортсменов ожидала индивидуальная гонка в классическом стиле.
В первенстве приняли участие 93 спортсмена из Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска, Макарова, Смирных, Ноглик, Александровска-Сахалинского, Охи и Южно-Сахалинска.
Лыжникам предстояло преодолеть три дистанции, в зависимости от возрастной группы. Девушки 2004-2005 года рождения бежали 5 километров. Юношей 2004-2005 и девушек 2002-2003 годов рождения ждала 10-километровая трасса. Юноши 2002-2003 года рождения бежали самую длинную дистанцию – 15 километров.
- Бежать сегодня было сложно. Первый круг я прошла быстро, но потом начала уставать – 800-метровый подъём забирает очень много сил. Но всё равно я довольна результатом – я обогнала многих соперниц и пришла второй. Это мой лучший результат. В прошлом году я уже участвовала в областном первенстве на приз «Дружба», но тогда мне удалось прийти на финиш лишь пятой, - рассказала спортсменка из Охи Вероника Дробитько.
По итогам соревнований в категории «девушки 2004-2005 года рождения» победительницей стала Юлия Завьялова из Охи, на втором месте расположилась Вероника Дробитько, третью строчку заняла южносахалинка Ярослава Улитина.
Среди юношей 2004-2005 года рождения самым быстрым оказался Данил Нечипоренко из Охи, серебряным призёром стал Кудрин Илья, бронза досталась Владиславу Матясу. Оба спортсмена представляли Южно-Сахалинск.
Анна Кожинова из Южно-Сахалинска оказалась на верхней ступени пьедестала среди девушек 2002-2003 года рождения, на втором месте – южносахалинка Ульяна Николова, третье заняла воспитанница охинской спортшколы Эльвира Канаева.
В категории «юноши 2002-2003 года рождения» победу одержал охинец Степан Хомик, второе место занял Максим Косарев из Южно-Сахалинска, на третьем расположился ещё один спортсмен из Охи Денис Зараменских.
- Победителей соревнований, помимо медалей, ждёт более ценная награда. Ребята в возрастной категории 2004-2005 года рождения отправятся на первенство России по лыжным гонкам, которое пройдёт в Сыктывкаре с 17 по 23 февраля. Спортсмены, занявшие первые места в категории 2002-2003 года рождения попадут на II этап Спартакиады учащихся 2020 и первенство Дальнего Востока по лыжным гонкам, которое пройдёт с 20 по 26 января в Южно- Сахалинске, - отметил директор СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров.
Областное первенство по лыжным гонкам продолжится 10 января. В этот день спортсменов будет ждать спринт в классическом стиле. 11 января состоятся соревнования в дисциплине спринт, свободный стиль, а 12 января – индивидуальная гонка в свободном стиле. Состязания пройдут на территории лыжно-биатлонного центра.
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