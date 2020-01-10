Турнир по мини-футболу прошёл в Александровске-Сахалинском
Открытый Рождественский турнир по мини-футболу среди юношеских и мужских команд прошёл в Александровске-Сахалинском. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.
Как отмечают в ведомстве, в мероприятии приняли участие пять команд. «Портовик», «Рыбак» и «Сахалинец» представляли Александровск-Сахалинский, «Легион» и «ДЮСШ пгт. Тымовское» защищали честь Тымовского.
Соревнования прошли по кубковой системе (на выбывание). По итогу жеребьевки были определены первые две матчевые встречи: «Сахалинец» – «Портовик» и «Рыбак» – «Легион».
Команды показали равную и упорную борьбу. Первый тайм игры «Сахалинца» и «Портовика» завершился с равным счетом 2:2. Во втором тайме началась ожесточённая борьба за выход в полуфинал, команды раз за разом атаковали ворота соперников, но вратари отбивали все мячи. На последней минуте матча Алексей Лияськин («Портовик») забил гол и вывел команду в полуфинал турнира. Игра закончилась со счётом 5:4 в пользу «Портовика».
В соответствии с кубковой системой проведения соревнований, при пяти участвующих командах, матч «Рыбака» и «Легиона» проходил за право выхода в финал. С первых минут «Рыбак» забил два быстрых гола в ворота «Легиона», однако прочитав тактику соперника, гости быстро вернули два мяча и сравняли счет. Второй тайм получился не менее напряженным, команда гостей снова и снова атаковала ворота «Рыбака», но вратарь Усманов Ильдар читал игру соперника и перехватывал все мячи. Как итог – счёт 6:3 в пользу «Рыбака», что позволило ему выйти в финал.
По итогу первой встречи и жеребьевки в полуфинале встретились команды «Портовик» и «ДЮСШ пгт. Тымовское». Несмотря на юный возраст многих игроков команды гостей, они заставили «Портовик» понервничать и неоднократно были близки к победе. По итогу упорной борьбы команда «Портовик» одержала победу со счетом «8:6» и вышла в финал, а команда «ДЮСШ пгт. Тымовское» заняла 3 место в турнире.
В финале встретились давние и постоянные соперники – команды «Портовик» и «Рыбак». Как и предполагалось, матч был наполнен интереснейшими моментами и красивейшими голами, игра была упорной, но в «заговоренные ворота» Усманова Ильдара мяч так и не шёл. Более 30 ударов он сумел отразить, столько же раз мяч проходил в сантиметре от штанги. Результатом встречи стал счет 9:4 в пользу команды «Рыбак». Она заняла первое место в турнире, а команда «Портовик» – второе.
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