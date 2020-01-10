«Сахалинские Акулы» потерпели поражение во втором матче с «Ригой»
Хоккейная команда «Сахалинские Акулы» провела вторую игру против «Риги» из Латвии в рамках чемпионата МХЛ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Счёт матча на пятой минуте первого периода открыла «Рига». «Сахалинские Акулы» пытались сравнять цифры на табло, но им этого сделать не удалось.
После перерыва хозяева льда начали проявляться активнее, однако шайбу из своей зоны вывести не получалось. Как результат – ещё один гол в ворота Кирилла Кузьменко. За три секунды до окончания периода Даниил Купцов получил удаление за толчок соперника клюшкой, что позволило латвийской команде начать третий игровой отрезок с заброшенной шайбы.
В середине последнего периода «Акулам» всё-таки удалось размочить счёт. С передач двух Егоров, Курилкина и Агеева, Павел Самсыкин сорвал «сухарь» Бруно Брувериса. Дальнейшая игра заставила сахалинских болельщиков хвататься за головы. Матейко Никита увеличил преимущество «Риги» в счёте ещё на одну шайбу, а за пару минут до финальной сирены с разницей в девять секунд Антон Синегубов и Булат Галимов оформили ещё по голу в ворота островной команды. Таким образом гостям удалось взять реванш, обыграв островной коллектив со счётом 6:1.
Следующие матчи «Сахалинских Акул» состоятся 16 и 17 января. На этот раз им предстоит встретиться с «Крыльями Советов» из Москвы.
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