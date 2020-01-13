Юные сахалинские хоккеисты сражаются за путевку на всероссийские соревнования

Сегодня, 13 января на льду учебно-тренировочного комплекса «Восток» стартовали игры в рамках второго этапа первенства ДФО по хоккею среди юных спортсменов, сообщает пресс-служба спортивной школы "Кристалл".

Во втором круге первенства в группе «А» принимают участие три команды: «Адмирал» (Владивосток), «Белые акулы» (Холмск) и «Кристалл 2007» из Южно-Сахалинска. Борьба за победу будет идти до 18 января ежедневно на льду УТЦ «Восток». Спортсменам предстоит провести друг с другом по два матча.

Первыми в бой сегодня вступили «Адмирал» из Владивостока и «Белые акулы» из Холмска. Матч не принес сахалинским хоккеистам ни единого очка, и завершился безоговорочной победой «Адмирала» со счетом 23:0. Завтра против «Адмирала» будет бороться «Кристалл». Игра начнется в 11:00 на ледовой арене УТЦ «Восток».

Всего в соревнованиях принимают участие семь команд. Игры второго этапа группы «Б» накануне завершились в Благовещенске. Победу в группе одержал «Форвард» из Благовещенска, на втором месте хабаровский «Амур ДВ».

По итогам второго этапа команды, занявшие в группе «А» последние два места, покидают соревнования, на их места переходят команды, занявшие первые два места в группе «Б». Таким образом, третий этап станет заключительным, и объединит четыре сильнейшие команды хоккеистов. Победителям предстоит отправиться на Всероссийские соревнования «Кубок Владислава Третьяка».

Отметим, что по результатам первого этапа, который проходил в Хабаровске в ноябре, воспитанники Константина Пятакова и Александра Скворцова из команды «Кристалл-2007» стали победителями в своей подгруппе.

Расписание соревнований:

14 января, 11:00 «Кристалл» - «Адмирал»;

15 января, 11:00 «Кристалл» - «Белые акулы»;

16 января, 13:00 «Белые акулы» - «Адмирал»;

17 января, 11:00 «Адмирал» - «Кристалл»;

18 января, 13:00 «Белые акулы» - «Кристалл».