Островные гимнастки завоевали две медали на первенстве ДФО

Первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике прошло в Южно-Сахалинске.

Как рассказали в региональном минспорта, в борьбе за медали соревнований состязались около 250 гимнасток из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутии), Бурятии, Еврейской автономной области, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

На протяжении трёх дней спортсменки показывали свои силы в командном зачёте, групповых упражнениях и индивидуальном многоборье.

По итогам соревнований, в копилке Сахалинской области оказались две медали. В командном зачёте островной регион заработал серебряную награду. В состав лучших гимнасток Сахалинской области вошли Мелисса Фетисова, Диана Холодкова, Ксения Ди, Алина Абдиллаева, Николь Исакова и Мария Шеварева. Золото оказалось у спортсменок из Хабаровского края, бронза – у девушек из Республики Бурятия.

В индивидуальном многоборье по I спортивному разряду сахалинка Диана Холодкова заняла третье место, уступив хабаровчанкам Ирине Гуськовой и Евгении Колчиной.