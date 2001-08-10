«Элвари-Сахалин» нанес поражение «Зоркому» в трех партиях

Шестой тур мужского чемпионата России по волейболу «Элвари-Сахалин» начал спаренными матчами на своей площадке против «Зоркого» из Красногорска. Первая игра, состоявшаяся 13 января, завершилась победой островитян в трех партиях, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Соперники подошли к игре соседями по турнирной таблице. Подмосковные волейболисты расположились на пятом месте, «Элвари» - на шестой. Сахалинская команда отставала от «Зоркого» на две победы, имея при этом два матча в запасе.

В первом круге «Элвари-Сахалин» дважды проиграл в Красногорске на тай-брейке, что подразумевало мечту о реванше.

- Конечно, в Красногорске было гораздо тяжелее, так как это были наши седьмой и восьмой матчи выездной серии. А сейчас мы играли первый раз после Нового года: отдохнули, поднабрались сил. Ну и родные стены всегда помогают, - сказал после игры капитан «Элвари-Сахалин» Роман Видченко.

Стены – стенами, но, как пел Владимир Высоцкий, «ты здесь не везение не уповай». Смысл в том, что каждая команда кузнец своего счастья (или несчастья, это уже кому как повезет).

В первом сете гости вышли вперед. Но – ненадолго. На подаче Егора Горбаня «Элвари-Сахалин» догнал соперника, а после удара Олега Величко вышел вперед. «Зоркий» сохранял интригу до счета 10:10, после чего она приказала долго жить. На подачу вышел Роман Видченко и счет на табло стал расти если и не со скоростью света, то очень даже близко к этому. Не успели болельщики обменяться впечатлениями, как разница в счете достигла десяти очков. В концовке, правда, «Зоркий» немного приблизился, но – немного не считается. Счет – 25:16.

Вторая партия получилась самой упорной. Артем Бутько умело дирижировал атаками своей команды, а Олег Величко, Егор Горбань, Андрей Мельников, Михаил Кокошин и Роман Видченко их умело завершали. Не раз сахалинцы набирали очки первым темпом. Все бы ничего, но и гости доводили до ума свои атаки. И все же островитяне были более настойчивыми в решающие моменты – 25:23.

Третий сет начался с четырех очков подряд, набранных «Элвари». Наставник «Зоркого» взял технический тайм-аут, который, впрочем, ничем особым не помог. На подаче Романа Видченко счет снова раздулся до неприличия, и лишь несколько ошибок хозяев площадки позволили гостям сделать счет чуть более удобоваримым – 25:13 и 3:0 по партиям.

Несмотря на уверенную победу, главный тренер «Элвари-Сахалин» Игорь Гайдабура увидел то, что могло сделать игру его подопечных еще лучше.

- Получилось не все, о чем договаривались. Не справились в некоторых моментах в защите и на блоке. Может что-то и не получается, но все равно надо делать то, о чем договаривались, - сказал он.

- В целом, получалось все. Были, правда, ошибки в тактике. Тренер давал установку, а мы ее не всегда выполняли. Но это первая игра после отдыха. Втянемся и дальше будет легче, - добавил Роман Видченко.

Повторный матч между «Элвари-Сахалин» и «Зорким» состоится в спорткомплексе «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3) сегодня, 14 января. Начало в 18:00.