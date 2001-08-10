Новой методике обучили сахалинских тренеров по горным лыжам и сноуборду

Автор концепции UPS Санди Муровец совместно с Российской национальной лигой инструкторов провёл семинары для островных тренеров по горным лыжам и сноуборду. Об этом ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Санди Муровец является экспертом горнолыжного спорта, техническим специалистом Тины Мазе – двукратной чемпионки зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также техническим делегатом Международной ассоциации инструкторов по лыжным видам спорта. В 2019 году Санди Муровец посетил Сахалинскую область и представил свой фильм «7 шагов к мастерству», рассказывающий о том, как улучшить свою технику катания на лыжах и сноуборде.

В рамках нынешнего посещения островного региона, эксперт, помимо проведения семинаров, оценил потенциал СТК «Горный воздух» для проведения международный соревнований.

- Ещё во время первого посещения Сахалина я увидел весь потенциал комплекса «Горный Воздух». Мне нравится его компактность, потому что всё расположено рядом: горнолыжный склон, трамплины, гостиницы, лыжная школа – и всё это в черте города, - отметил Санди Муровец, - Я уверен, что Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту пройдёт на очень высоком уровне. Я своими глазами видел, как здесь провели I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Также я наслышан о том, что на Сахалине с успехом проходят этапы Far East Cup. И после соревнований спортсмены остаются довольны, потому что организация мероприятий всегда на достойном уровне, а трассы готовы.

Обучение островных тренеров проходило совместно с Российской национальной лигой инструкторов. Её представители провели лекции и семинары, направленные на повышение квалификации тренеров категорий С (начинающих) и В. Сахалинскую область специалисты лиги посетили уже в пятый раз.

- Хочу отметить, что тренерский состав в Южно-Сахалинске владеет всеми необходимыми современными знаниями для тренировочного процесса и, что самое главное, тянется к новому опыту, - рассказала руководитель Российской национальной лиги инструкторов Ольга Даргужас.

Занятия также посетил руководитель Всероссийских соревнований среди непрофессионалов по горнолыжному спорту Rus-Masters Павел Серебровский. Его задача в рамках семинара состояла в оценке навыков островных тренеров и условий для проведения любительских горнолыжных соревнований на Сахалине.

- Приятно, что сахалинская федерация горнолыжного спорта и сноуборда заинтересована в современных методах обучения. Горнолыжный спорт постоянно изменяется, меняется инвентарь, поэтому надо следить за тенденциями, учитывать и впитывать новые веяния, с чем на Сахалине с успехом справляются, - отметил Павел Серебровский.

Обучающие семинары, основанные на концепции UPS, длились в течение трёх дней. Система UPS, которую разработал Санди Муровец, подразумевает обучение катанию на горных лыжах и совершенствование техники, основываясь на использовании лыж разной длины. Она позволяет повысить навыки спортсменов в короткие сроки.

Напомним, Этап Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту пройдёт в Южно-Сахалинске с 9 по 21 февраля. В нём примут участие около 80 спортсменов из 20 стран мира. Состязания станут крупнейшими в истории горнолыжных соревнований Сахалинской области.