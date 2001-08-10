Больше 20 медалей привезли островные легкоатлеты с соревнований в Иркутске
Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике прошло в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Сахалинскую область представила команда из 27 человек. Это сильнейшие спортсмены островного региона, которые выступили в четырех возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, а также мужчины и женщины.
В первенстве Дальнего Востока у юношей и девушек до 18 лет сахалинцы завоевали:
- Дмитрий Зимин из Макарова стал первым в толкании ядра (18м 94см);
- Илья Хлюпов из Корсакова завоевал бронзу в тройном прыжке (11м 61см);
- Никита Ким из Холмска стал вторым в беге на 200м (23.32) и 400м (51.40);
- Полина Шемянова завоевала третье место в беге на 800м (2.29.2);
- Валентина Перелыгина получила бронзу в беге на 1500м (5.10.65);
- София Груздо из Корсакова стала победителем в беге на 2000м с препятствиями (7.22.57) и второй в беге на 800м (2.26.68);
- Дарья Мерзлякова завоевала бронзу на дистанции 2000м с препятствиями (8.21.53);
- Анатолий Высоцкий стал вторым в беге на 2000м с препятствиями (6.43.3);
- В эстафете 4х400м сборная Сахалинской области завоевала серебро. Состав команды: Владислав Трегубов, Максим Егоров, Никита Ким, Илья Хлюпов.
- В Эстафете 4х400 в этом же возрасте женская команда стала третьей. Состав команды: Анастасия Андреева, Вероника Троценко, Полина Шемянова, София Груздо.
В первенстве Дальнего Востока среди юниоров и юниорок до 20 лет сложились следующие результаты:
- Кристина Титаева побила рекорд Сахалинской области в беге на 60м и стала первой с результатом 7.60 , а так же девушка завоевала золото в беге на 200м (25.64);
- Алиса Платонова заняла второе место в беге на 200м (25.69) и на 400м (58.08);
- В эстафетом беге 4х400м сборная команда Сахалинской области стала победителем. Состав команды: Александра Понизович, Екатерина Рощина, Алиса Платонова, Кристина Титаева.
В Первенстве Дальнего востока среди юниоров и юниорок до 23 лет сахалинцы получили следующие результаты:
- Павел Грищенко занял второе место в беге на 60м (7.20) и третье место на дистанции 200м (22.86);
- Анастасия Киреева стала первой на дистанции 800м (2.27.08) и 1500м (5.10.08).
В Чемпионате Дальнего востока среди мужчин и женщин сахалинцы завоевали:
- Светлан Кузьмина заняла второе место на дистанции 400м (58.80);
- Анастасия Сухобокова стала третьей в беге на 60м (8.06);
- Карина Глебова заняла 2 место на дистанции 60м (8.03) и 3 место на 200м (26.31).
- Вместе со спортсменами мы поздравляем тренеров Алексея Жижикина, Наталью Шапкину, Ивана Чиванова, Марину Чим, Галину Казакову, Полину Петрову, Марию Рехмонен, Константина Крымского, Сергея Долгова, Сергея Рехмонен, Сергея Карнишина и Романа Трубецкого. Команда Сахалинской области показала отличные результаты. Получилось хорошее начало нового года, - отметил замдиректора школы летних видов спорта им. Комнацкого Антон Воротыляк.
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